Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu'nde Şüpheli Paket Alarmı (1)

Tem Otoyolu'nde Şüpheli Paket Alarmı (1)

24 dakika önce

Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Tem Otoyolu'nde Şüpheli Paket Alarmı (1), System.String[]


Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor. 

Görüntü dökümü

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-Kapatılan yol

-Araçlarından inen vatandaşlar

-Yoldan detaylar - Kayaistanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:05 Kaynak: DHA

Sarıyer, TEM Otoyolu, Güncel
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