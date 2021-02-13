TEM Otoyolu'nu kilitleyen zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nu kilitleyen zincirleme kaza: 1 yaralı

13.02.2021 17:15

TEM Otoyolu'nu kilitleyen zincirleme kaza: 1 yaralı Tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu Kocaeli'nin İzmit TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nu kilitleyen zincirleme kaza: 1 yaralı

Tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Tünel içinde meydana gelen kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu İzmit kesimi Korutepe tünelleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DJG 509 plakalı hafif ticari aracın sürücünün kontrolünden çıkması sonucu, 3 tır bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 27 P 2295 plakalı tırda sıkışan sürücü Ahmet A. adlı sürücü yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tünel içinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrasında ise TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında TEM Otoyolu'nda trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

TEM Otoyolu'nu kilitleyen zincirleme kaza: 1 yaralı
TEM Otoyolu'nu kilitleyen zincirleme kaza: 1 yaralı
TEM Otoyolu'nu kilitleyen zincirleme kaza: 1 yaralı
TEM Otoyolu'nu kilitleyen zincirleme kaza: 1 yaralı

TEM Otoyolu, Kocaeli, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nu kilitleyen zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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