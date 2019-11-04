Son Dakika Haberleri: Tem otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada
Son Dakika Güncel Tem otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada

Tem otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada

7 saat önce

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAAtaşehir TEM Otoyolu'nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Ataşehir TEM Otoyolu'nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi.

TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde bir düğün konvoyu yolu kapattı. Konvoydan bazı araçlar kapatılan yolda drift yapmaya başladı. Kendilerini ve diğer araçları tehlikeye düşüren trafik magandaları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Konvoya katılan bazı araçlarda bulunan kişiler o anlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Konvoyda bulunan araçların plakalarını tek tek tespit eden polis ekipleri trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.

Tem otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:50 Kaynak: DHA
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