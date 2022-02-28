TEM Otoyolu'nun Ankara yönü devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda devrilen tır, Ankara yönündeki trafik akışının durmasına neden oldu.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sac yüklü 34 UV 1360 plakalı tır devrildi.

Tırın taşıdığı sacların yola savrulması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sacların isabet ettiği araç ve servis minibüsünde de hasar oluştu.

Yaralanan tır sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması devam ediyor.