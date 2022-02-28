TEM Otoyolu'nun Ankara yönü devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolu'nun Ankara yönü devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapandı

28.02.2022 16:20
TEM Otoyolu'nun Ankara yönü devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu'nda devrilen tır, Ankara yönündeki trafik akışının durmasına neden oldu.

TEM Otoyolu'nda devrilen tır, Ankara yönündeki trafik akışının durmasına neden oldu.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sac yüklü 34 UV 1360 plakalı tır devrildi.

Tırın taşıdığı sacların yola savrulması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sacların isabet ettiği araç ve servis minibüsünde de hasar oluştu.

Yaralanan tır sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin devrilen tırı kaldırma çalışması devam ediyor.

YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nun Ankara yönü devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:26:53. #1.11#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nun Ankara yönü devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement