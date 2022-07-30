TEM'in Bolu Dağı geçişinde yol çalışması başladı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminin İstanbul istikametinde yol üstyapı bakım ve onarım çalışmaları başladı. İstanbul yönünde ulaşım, tek şeritten sağlanırken, yarın da Ankara istikametinde çalışma yapılacak.

TEM Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında bugün İstanbul istikametinin sağ ve orta şeritleri, yarın ise İstanbul istikametinin sol ve orta şeritleri, Ankara istikametinin ise sağ ve orta şeritlerinin trafiğe kapatılarak üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Ekipler ilk olarak yolun İstanbul yönündeki çalışmalara başladı. Çalışma yapıldığı zaman diliminde otoyolun her iki yönünde işaretlemeler yapılarak trafiğin tek şeritten sağlanacak.