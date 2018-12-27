Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Otogar Bağlantı Yolunda Tır Devrildi.

Tem Otoyolu Otogar Bağlantı Yolunda Tır Devrildi.

2 saat önce

IHAAW104057-ASA/27-12-2018- TEM Otoyolu otogar bağlantı yolunda tır devrildi.

Tem Otoyolu Otogar Bağlantı Yolunda Tır Devrildi., System.String[]
IHAAW104057-ASA/27-12-2018

- TEM Otoyolu otogar bağlantı yolunda tır devrildi. Tır sürücüsü araç içinde sıkışırken trafik kilitlendi. 27.12.2018 10: 40: 57 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:46 Kaynak: İHA

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