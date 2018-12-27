Tem Otoyolu Otogar Bağlantı Yolunda Tır Devrildi.
2 saat önce
IHAAW104057-ASA/27-12-2018- TEM Otoyolu otogar bağlantı yolunda tır devrildi.
IHAAW104057-ASA/27-12-2018
- TEM Otoyolu otogar bağlantı yolunda tır devrildi. Tır sürücüsü araç içinde sıkışırken trafik kilitlendi. 27.12.2018 10: 40: 57 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:46 Kaynak: İHA
Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı
Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada
Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti
Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı