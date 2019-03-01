Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde Damperli Kamyon ile Bir Kamyonet Çarpıştı.

Tem Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde Damperli Kamyon ile Bir Kamyonet Çarpıştı.

23 dakika önce

IHAAW133727-ASA/01-03-2019- TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde damperli kamyon ile bir kamyonet çarpıştı.

Tem Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde Damperli Kamyon ile Bir Kamyonet Çarpıştı., System.String[]
IHAAW133727-ASA/01-03-2019

- TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde damperli kamyon ile bir kamyonet çarpıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan kamyonet şoförü görevlilerce çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik adeta durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 01.03.2019 13: 37: 27 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:43 Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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