Tem Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde Lastiği Patlayan Panelvan Minibüs Önünde Seyreden Kamyonete...
32 dakika önce
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde lastiği patlayan panelvan minibüs önünde seyreden kamyonete çarparak devrildi.
TEM Otoyolu
Seyrantepe mevkiinde lastiği patlayan panelvan minibüs önünde seyreden kamyonete çarparak devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada trafik tek şeritten sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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