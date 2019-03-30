Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde Lastiği Patlayan Panelvan Minibüs Önünde Seyreden Kamyonete...

Tem Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde Lastiği Patlayan Panelvan Minibüs Önünde Seyreden Kamyonete...

32 dakika önce

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde lastiği patlayan panelvan minibüs önünde seyreden kamyonete çarparak devrildi.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde lastiği patlayan panelvan minibüs önünde seyreden kamyonete çarparak devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada trafik tek şeritten sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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