Tem Otoyolu Seyrantepe Mevkisinde Çift Katlı Bir Belediye Otobüsünde Yangın Çıktı.

IHAAW102230-ASA/20-01-2019- TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde çift katlı bir belediye otobüsünde yangın çıktı.

IHAAW102230-ASA/20-01-2019



- TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde çift katlı bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. 20.01.2019 10: 22: 30 TSI

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