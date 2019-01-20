Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Seyrantepe Mevkisinde Çift Katlı Bir Belediye Otobüsünde Yangın Çıktı.

Tem Otoyolu Seyrantepe Mevkisinde Çift Katlı Bir Belediye Otobüsünde Yangın Çıktı.

20 dakika önce

IHAAW102230-ASA/20-01-2019- TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde çift katlı bir belediye otobüsünde yangın çıktı.

Tem Otoyolu Seyrantepe Mevkisinde Çift Katlı Bir Belediye Otobüsünde Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW102230-ASA/20-01-2019

- TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde çift katlı bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. 20.01.2019 10: 22: 30 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

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