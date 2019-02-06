Tem Otoyolu Sultanbeyli Mevkisinde 2 Kamyonun Çarpışması Sonucu Kaza Meydana Geldi.
11 dakika önce
IHAAW131041-ASA/06-02-2019- TEM otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 2 kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
IHAAW131041-ASA/06-02-2019
- TEM otoyolu Sultanbeyli
mevkisinde 2 kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Bölgede yoğun trafik oluşurken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 06.02.2019 13: 10: 41 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:17 Kaynak: İHA
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