Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Sultanbeyli Mevkisinde 2 Kamyonun Çarpışması Sonucu Kaza Meydana Geldi.

Tem Otoyolu Sultanbeyli Mevkisinde 2 Kamyonun Çarpışması Sonucu Kaza Meydana Geldi.

11 dakika önce

IHAAW131041-ASA/06-02-2019- TEM otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 2 kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Tem Otoyolu Sultanbeyli Mevkisinde 2 Kamyonun Çarpışması Sonucu Kaza Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW131041-ASA/06-02-2019

- TEM otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 2 kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Bölgede yoğun trafik oluşurken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 06.02.2019 13: 10: 41 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:17 Kaynak: İHA

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