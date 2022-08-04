Gaziosmanpaşa'da makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 ağır yaralı

04.08.2022 18:49
Gaziosmanpaşa'da makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 ağır yaralı

TEM Otoyolu Sultangazi Sapağı mevkiinde makas atan bir aracın neden olduğu kazada 3 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Sultangazi Sapağı mevkiinde makas atan bir aracın neden olduğu kazada 3 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde TEM otoyolu Sultangazi Sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atan bir sürücünün neden olduğu kazada 1 hafif ticari araç takla attı, toplamda 3 araç ise kazaya karıştı. Kaza sonrasında araçlarda bulunan 3 kişi ağır şekilde yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kaza ile ilgili çalışma yaparken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Sultangazi, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da makas atan sürücü kazaya neden oldu: 3 ağır yaralı - Son Dakika
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