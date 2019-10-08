Tem otoyolu trafiğe kapandı, sürücü parçalanan tır'dan hafif sıyrıklarla çıktı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde ıslak yolda kayan TIR bariyerlere çarptı. Yolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, şoför mahali parçalanan TIR'ın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Hereke Doğu Gişelerinin 1 kilometre ilerisinde meydana geldi. Ankara yönünde seyreden Necati İbican(39) idaresindeki 42 BBG 55 çekici plakalı TIR, yağış nedeniyle ıslanan yolda kayarak kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan TIR'ın çekicisi tamamen parçalanırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönü trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ekipler gelmeden önce parçalanan çekiciden diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından çıkarılan sürücü Necati İbican, acil sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti. Sadece kaşının üzerinde hafif bir sıyrık olduğu görülen İbican'ın yarasına pansuman yapıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri Hereke Batı Gişelerinden itibaren yolu kapatarak trafiği D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Karayolları ekipleri yolu kapatan dorse ile parçalanan çekiciyi bulundukları yerden kaldırmak için çalışma başlattı.