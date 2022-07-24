TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı

24.07.2022 23:21
TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Gülek Tüneli yakınlarında A.S.S.'nin kullandığı 80 FM 223 plakalı binek otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı - Son Dakika

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