Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Ümraniye Mevkii'nde Kaza Meydana Geldi. Olay Yerine İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Gidiyor

Tem Otoyolu Ümraniye Mevkii'nde Kaza Meydana Geldi. Olay Yerine İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Gidiyor

36 dakika önce

TEM Otoyolu Ümraniye Mevkii'nde kaza meydana geldi.

Tem Otoyolu Ümraniye Mevkii'nde Kaza Meydana Geldi. Olay Yerine İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Gidiyor, System.String[]
TEM Otoyolu Ümraniye Mevkii'nde kaza meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gidiyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

İtfaiye, Ümraniye, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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