Tem Otoyolu Ümraniye Mevkii'nde Kaza Meydana Geldi. Olay Yerine İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Gidiyor
36 dakika önce
TEM Otoyolu Ümraniye Mevkii'nde kaza meydana geldi.
TEM Otoyolu Ümraniye
Mevkii'nde kaza meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gidiyor
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:48 Kaynak: İHA
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