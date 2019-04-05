Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolu Ümraniye Mevkiinde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Tem Otoyolu Ümraniye Mevkiinde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

19 dakika önce

ÜMRANİYE TEM otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Tem Otoyolu Ümraniye Mevkiinde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı, System.String[]
ÜMRANİYE   TEM otoyolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii   Edirne istikametinde meydana geldi. İddialara göre,  seyir halinde ilerleyen bir aracın aniden yavaşlaması üzerine zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören sürücüler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması İçin güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili araştırması devam ediyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:21 Kaynak: DHA

İtfaiye, Ümraniye, TEM Otoyolu, Güncel
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