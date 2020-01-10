TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika

TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü

7 saat önce

TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü

TEM Otoyolu, Ümraniye, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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