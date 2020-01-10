TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika

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TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü
7 saat önce
TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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