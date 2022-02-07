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Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

07.02.2022 12:41
Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

Son dakika haberi: TEM Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 kamyon içerisinde 14 milyon 510 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 kamyon içerisinde 14 milyon 510 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolunda operasyon gerçekleştirildi. Durumlarından şüphelenilen 3 adet kamyon durduruldu. Kamyonlarda yapılan aramalarda 14 milyon 510 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Araç sürücüleri T.İ., H.Y. ve T.İ. gözaltına alındı. Sürücüler hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

(Burak Can Tokyürek/ İHA)

Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı
Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı
Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı
Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

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Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... TEM Otoyolunda 14 milyon 510 bin boş makaron ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika
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