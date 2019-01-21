Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolunda 3 Araç Birbirine Girdi: 1'i Çocuk 8 Yaralı

Tem Otoyolunda 3 Araç Birbirine Girdi: 1'i Çocuk 8 Yaralı

46 dakika önce

TEM Otoyolunda 3 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 8 yaralı Kaza yapan araçlar takla attı TEM İstanbul istikameti kapandı Araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardıKOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolunda 2 otomobil ve 1 tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda 3 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 8 yaralı
Kaza yapan araçlar takla attı TEM İstanbul istikameti kapandı
Araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolunda 2 otomobil ve 1 tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Araçların takla attı kazada sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Bekirdere Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erdem E. idaresindeki 34 KH 7635 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Nuran H. yönetimindeki 34 UC 8931 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savulan otomobiller, Hüseyin Dünyamalı idaresindeki İran plakalı tıra arkadan çarptı. Erdem E. idaresindeki otomobil, takla atarak durabilirken, kazada otomobillerde bulunan 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobillerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anını anlatan tır sürücüsü Hüseyin Dünyamalı, otomobilin kendisine arkadan çarptığını belirterek, "2 otomobil birbirleri ile çarpıştı. Daha sonra gelip arkadan bana çarptı. Bana bir şey olmadı ama onlarda yaralılar vardı" dedi.
Kaza sebebi ile TEM Otoyolu trafiğe kapandı
TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaşanan kaza sebebi ile trafiğe kapandı. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılabildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Araç, 3. Sayfa
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