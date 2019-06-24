Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolunda 3 araç yandı
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TEM Otoyolunda 3 araç yandı

1 saat önce

TEM Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapandı.

TEM Otoyolunda 3 araç yandı, System.String[]
TEM Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında İstanbul- Ankara yönü ulaşıma kapandı.

Kaza, Bolu TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan kamyon, hafif ticari araç ve tırın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada 3 araç da yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucu İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapanırken, Ankara yönü ise kontrollü şekilde trafiğe açıldı. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
Ankara, İstanbul, Bolu, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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