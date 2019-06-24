TEM Otoyolunda 3 araç yandı
1 saat önce
TEM Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapandı.
TEM Otoyolu Bolu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
kesiminde meydana gelen trafik kazasında İstanbul- Ankara
yönü ulaşıma kapandı.
Kaza, Bolu TEM Otoyolu Köroğlu
Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan kamyon, hafif ticari araç ve tırın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada 3 araç da yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucu İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapanırken, Ankara yönü ise kontrollü şekilde trafiğe açıldı. - BOLU
TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı
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