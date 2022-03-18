TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi

18.03.2022 16:44
TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Düzce kesimi Ankara ve İstanbul istikametinde kar yağışı sebebiyle iki ayrı kaza meydana geldi.

TEM Otoyolu Düzce kesimi Ankara ve İstanbul istikametinde kar yağışı sebebiyle iki ayrı kaza meydana geldi. Aralarında tırlar ve otobüslerin de bulunduğu 32 araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı TEM Otoyolu mevkii İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, yolun sağ şeridinde kar küreme çalışması yapan araca çarpmamak için manevra yapınca kayarak makasladı. Kazayı fark eden diğer tırların da makaslamasıyla İstanbul istikametinde 14 tır, 8 araç ve 3 otobüs zincirleme kazaya karıştı.

Ankara istikametindeki bazı tırların da kazayı görerek makaslamasıyla 5 tır ve 2 otomobil kazaya karıştı. İhbarla olay yerine Düzce ve Bolu'dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle 17 kişi yaralandı. Altı kişi olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, 11 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla İstanbul istikameti tek, Ankara istikameti ise iki şeritten trafiğe açıldı. - DÜZCE

TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi
TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi
TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi
TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi
TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi
TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi
TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi
TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi
TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi
TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi
TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi
TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi

YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:53:44. #1.13#
SON DAKİKA: TEM Otoyolunda 32 araç birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement