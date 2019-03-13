Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolunda 4 Araç Birbirine Girdi: 1 Yaralı

Tem Otoyolunda 4 Araç Birbirine Girdi: 1 Yaralı

1 saat önce

5 TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Tem Otoyolunda 4 Araç Birbirine Girdi: 1 Yaralı, System.String[]
E-5 TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken bölgede trafik durma noktasına geldi. Olay, E-5 karayolu TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden 4 aracın birbirine girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken yolda yoğun trafik adeta durma noktasına geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:31 Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Güncel
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