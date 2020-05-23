TEM otoyolunda akıcı yoğunluk sürüyor - Son Dakika

TEM otoyolunda akıcı yoğunluk sürüyor

DÜZCE - İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açıkladığı seyahat izni sonrasında korona virüsle mücadele süresinde boş kalan Düzce TEM Otoyolunda bayram ile birlikte haraketlilik yaşandı. Ankara istikametine akıcı bir trafik var.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 1 ay kalmak şartıyla memleketlerine gidebilme izni aldı. 21 Mayıs saat 09.00'dan itibaren tek yönlü olarak verilen yerleşim yerlerine gidiş izni sonrasında Ramazan Bayramı'nı da memleketlerinde geçirmek için vatandaşlar yollara döküldü. TEM otoyolu Düzce geçişinde geçmiş bayramlar kadar olmasada akıcı trafik yoğunluğu oluştu.