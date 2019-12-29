TEM Otoyolunda araç yan yattı : 1 yaralı - Son Dakika

TEM otoyolu Sabiha Gökçen Bağlantı yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araç yan yattı. Araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Şirin Acar yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle hakimiyetini kaybederek yan yattı.Araçta bulunan Filiz Acar isimli kadın araç içinde sıkıştı. İtfaiye yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkarırken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL