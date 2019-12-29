TEM Otoyolunda araç yan yattı : 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolunda araç yan yattı : 1 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolunda araç yan yattı : 1 yaralı

6 saat önce

TEM otoyolu Sabiha Gökçen Bağlantı yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araç yan yattı.

TEM Otoyolunda araç yan yattı : 1 yaralı, System.String[]

TEM otoyolu Sabiha Gökçen Bağlantı yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araç yan yattı. Araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Şirin Acar yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle hakimiyetini kaybederek yan yattı.Araçta bulunan Filiz Acar isimli kadın araç içinde sıkıştı. İtfaiye yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkarırken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, TEM Otoyolu, İtfaiye, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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