TEM Otoyolunda aracından atlayan şahıs yaralandı - Son Dakika
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TEM Otoyolunda aracından atlayan şahıs yaralandı

22.04.2022 02:56
TEM Otoyolunda aracından atlayan şahıs yaralandı

TEM Otoyolu İstoç Edirne istikametinde seyir halindeki bir araçtan kendini otoyola atan şahıs yaralandı.

TEM Otoyolu İstoç Edirne istikametinde seyir halindeki bir araçtan kendini otoyola atan şahıs yaralandı. Şahsa ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Olay, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu İstoç mevki Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşıyla birlikte yolda seyir halinde olan bir şahıs, bir anda kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma sonrası şahıs bir anda aracının kapısını açarak kendisini otoyola attı. Şahsı yolda yaralı halde gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan daha sonra tedavi altına alınmak üzere yaralı şahsı hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

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TEM Otoyolu, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolunda aracından atlayan şahıs yaralandı - Son Dakika


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