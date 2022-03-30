TEM Otoyolunda araçlarında kokainle yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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TEM Otoyolunda araçlarında kokainle yakalanan 2 şahıs tutuklandı

30.03.2022 00:35
TEM Otoyolunda araçlarında kokainle yakalanan 2 şahıs tutuklandı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin içerisinde 8 adet taş kokain ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin içerisinde 8 adet taş kokain ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler TEM Otoyolu Sapanca geçişinde şüphelendikleri 34 DOP 745 plakalı otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda zulalanmış satışa hazır şekilde 8 adet taş kokain ve 3 bin 350 TL nakit para ele geçirilirken E.M. (25) ve M.Ü. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Benzer suçlardan kayıtları bulunan şahıslar emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

TEM Otoyolunda araçlarında kokainle yakalanan 2 şahıs tutuklandı

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Sakarya'da otomobilde 8 taş kokain ele geçirildi Sakarya'da otomobilde 8 taş kokain ele geçirildi Çakar lamba ve polis sireni bulunan araçtan uyuşturucu çıktı Çakar lamba ve polis sireni bulunan araçtan uyuşturucu çıktı

TEM Otoyolu, Sakarya, Kokain, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolunda araçlarında kokainle yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM Otoyolunda araçlarında kokainle yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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