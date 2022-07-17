TEM otoyolunda arıza yapan otomobile motosiklet çarptı: 1ölü - Son Dakika
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TEM otoyolunda arıza yapan otomobile motosiklet çarptı: 1ölü

17.07.2022 19:23

TEM otoyolunda arıza yapan otomobile motosiklet çarptı: 1ölü TEM Otoyolunda arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet arkadan çarptı.

TEM otoyolunda arıza yapan otomobile motosiklet çarptı: 1ölü

İSTANBUL - TEM Otoyolunda arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran otomobile motosiklet arkadan çarptı. Kazada savrularak yola düşen motosikletli hayatını kaybederken, otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen sürücü, hararet yapan 41 AHP 197 plakalı otomobili emniyet şeridinde durdurarak beklemeye başladı. Bu sırada Bekir Can Bozkurt 34 DRD 272 plakalı motosikletle emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bozkurt yola savrulurken, olayı gören civardaki vatandaşlar durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise motosiklet sürücüsü Bekir Can Bozkurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sonucu yoğun trafik oluşurken olay yerinde vefat eden motosiklet sürücüsü Bozkurt, Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM otoyolunda arıza yapan otomobile motosiklet çarptı: 1ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: TEM otoyolunda arıza yapan otomobile motosiklet çarptı: 1ölü - Son Dakika
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