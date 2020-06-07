TEM Otoyolunda bariyerlere çarpan araca arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolunda bariyerlere çarpan araca arkadan çarptı: 1 yaralı

Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobile, arkasından gelen farklı bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobile, arkasından gelen farklı bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde Alancuma mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen Z.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu esnada otomobilin arkasından gelmekte olan 34 CCN 194 plakalı otomobilde bariyerlere çarpan araca çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Z.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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