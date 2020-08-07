TEM Otoyolunda bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen araç hurdaya döndü - Son Dakika

TEM Otoyolunda bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen araç hurdaya döndü

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

SAKARYA - Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ve bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araç metrelerce sürüklenerek durabildi. Aracın hurda yığınına döndüğü kazada sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişi Erenler Alancuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan F.S. idaresindeki 34 EJ 0946 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan ve bariyerlere çarpan araç metrelerce sürüklenerek durabildi.

Meydana gelen kazada araç adeta hurda yığınına dönerken, sürücü F.S. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü F.S., sıkıştığı yerden yaralı bir şekilde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.