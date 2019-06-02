Son Dakika Haberleri: TEM Otoyolunda bayram trafiği devam ediyor
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TEM Otoyolunda bayram trafiği devam ediyor

1 saat önce

TEM Otoyolunda bayram trafiği devam ediyorBOLU - Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

TEM Otoyolunda bayram trafiği devam ediyor
BOLU - Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için Batı illerinden Anadolu'ya giden tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde devam ediyor. Tatilcilerin cuma gününden itibaren yollara çıkmasına rağmen TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun araç akışı yaşanıyor. Otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesisleri ve otoyol bağlantı noktalarında, tatilcilerin yola katılımı yada tesislere girişleri sırasında yavaşlayan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşuyor.
Geçmiş yıllarda kazaların yoğun olduğu bölgelerde konuşlanan polis ekipleri, trafikte aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Gün boyu devam etmesi beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
TEM Otoyolunda bayram trafiği devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
Genel
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