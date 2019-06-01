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TEM otoyolunda bayram yoğunluğu

32 dakika önce

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

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Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler vatandaşlar, memleketlerinin yolunu tuttu. Çok sayıda tatilcinin yollara çıkmasıyla İstanbul'dan Ankara istikametine trafikte yoğun araç akışı var. TEM otoyolunun Düzce ve Bolu kesiminde yoğun trafik akışı sürdü. Trafik yoğunluğunun gün boyu sürmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri daha dikkatli olmaya davet etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
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