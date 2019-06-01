TEM otoyolunda bayram yoğunluğu
32 dakika önce
Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM
otoyolunun Bolu
Dağı kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler vatandaşlar, memleketlerinin yolunu tuttu. Çok sayıda tatilcinin yollara çıkmasıyla İstanbul
'dan Ankara
istikametine trafikte yoğun araç akışı var. TEM otoyolunun Düzce
ve Bolu kesiminde yoğun trafik akışı sürdü. Trafik yoğunluğunun gün boyu sürmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri daha dikkatli olmaya davet etti.
(İHA)
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