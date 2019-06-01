Son Dakika Haberleri: TEM otoyolunda bayram yoğunluğu
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TEM otoyolunda bayram yoğunluğu

1 saat önce

TEM otoyolunda bayram yoğunluğu TEM otoyolunda Bolu Dağı Tünelinde akıcı bir yoğunluk yaşanıyorDÜZCE - Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

TEM otoyolunda bayram yoğunluğu
TEM otoyolunda Bolu Dağı Tünelinde akıcı bir yoğunluk yaşanıyor
DÜZCE - Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Tatilciler yollara döküldü. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler vatandaşlar, memleketlerinin yolunu tuttu. Çok sayıda tatilcinin yollara çıkmasıyla İstanbul'dan Ankara istikametine trafikte yoğun araç akışı var. TEM Otoyolunun Düzce ve Bolu kesiminde yoğun trafik akışı sürdü.
Trafik yoğunluğunun gün boyu sürmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri daha dikkatli olmaya davet etti.
TEM otoyolunda bayram yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:10 Kaynak: İHA
Bolu, TEM Otoyolu, Genel
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