TEM otoyolunda bayram yoğunluğu
1 saat önce
TEM otoyolunda bayram yoğunluğu TEM otoyolunda Bolu Dağı Tünelinde akıcı bir yoğunluk yaşanıyorDÜZCE - Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.
TEM
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:10 Kaynak: İHA
otoyolunda bayram yoğunluğu
TEM otoyolunda Bolu
Dağı Tünelinde akıcı bir yoğunluk yaşanıyor
DÜZCE - Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolunun Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Tatilciler yollara döküldü. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler vatandaşlar, memleketlerinin yolunu tuttu. Çok sayıda tatilcinin yollara çıkmasıyla İstanbul
'dan Ankara
istikametine trafikte yoğun araç akışı var. TEM Otoyolunun Düzce
ve Bolu kesiminde yoğun trafik akışı sürdü.
Trafik yoğunluğunun gün boyu sürmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri daha dikkatli olmaya davet etti.
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