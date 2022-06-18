TEM otoyolunda bu kadarına da pes dedirten yolculuk kamerada - Son Dakika
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TEM otoyolunda bu kadarına da pes dedirten yolculuk kamerada

18.06.2022 14:08

TEM otoyolunda bu kadarına da pes dedirten yolculuk kamerada Hem ayağını dışarı çıkardı, hem telefonuyla oynadı Hadımköy TEM otoyolunda seyir halindeki aracın sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkararak yolculuk yaptı.

TEM otoyolunda bu kadarına da pes dedirten yolculuk kamerada

Hem ayağını dışarı çıkardı, hem telefonuyla oynadı

İSTANBUL - Hadımköy TEM otoyolunda seyir halindeki aracın sürücüsü bir ayağını camdan dışarı çıkararak yolculuk yaptı. Pes dedirten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM otoyolunda kameraya yansıyan görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Çatalca istikametinde seyir halindeki sürücü bir ayağını camdan çıkarırken diğer taraftan da iddiaya göre cep telefonuyla oynayarak yolculuk yaptı. O anlar yoldan geçen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken sürücü akan trafikte yaptığı hareketle hem kendi canını hem de trafikteki kişilerin canını tehlikeye attı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM otoyolunda bu kadarına da pes dedirten yolculuk kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM otoyolunda bu kadarına da pes dedirten yolculuk kamerada - Son Dakika
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