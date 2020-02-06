TEM otoyolunda cip tıra çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM otoyolunda cip tıra çarptı: 1 ölü - Son Dakika

TEM otoyolunda cip tıra çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

TEM otoyolunda cip tıra çarptı: 1 ölü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Pozantı Tarsus TEM Otoyolunda meydana gelen kazada, İzmir'den aldığı 35 ADT 935 plakalı cip ile Şanlıurfa'ya hareket eden Dündar Aydın, önünde seyreden plakası alınamayan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dündar Aydın kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan otoban yolu jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

TEM Otoyolu, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi
Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de soyguncu dehşeti! Kuyumcuyu bıçaklayarak altınlarla kaçtı Türkiye, Van'daki çığ felaketini konuşurken Giresun'dan gelen görüntü dehşete düşürdü

Son Dakika Haberleri
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:26:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM otoyolunda cip tıra çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]