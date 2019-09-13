Son Dakika Haberleri: TEM otoyolunda devrilen tanker nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu
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TEM otoyolunda devrilen tanker nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu

1 saat önce

TEM otoyolunda devrilen tanker nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştuİSTANBUL - TEM otoyolu Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilmesi E-5 trafiğini de etkiledi.

TEM otoyolunda devrilen tanker nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - TEM otoyolu Altınşehir- Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilmesi E-5 trafiğini de etkiledi. Kazanın etkisiyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu.

TEM otoyolu Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde sabah saatlerinde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM otoyolunda Edirne istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazanın etkisiyle Mahmutbey'de ve E-5'te de trafik yoğunluğu oluştu. Okula ve işe gidecek yolcular kazanın etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı.

TEM otoyolunda devrilen tanker nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu

TEM Otoyolu, Altınşehir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
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TEM'de tanker devrilince tüm şeritler trafiğe kapatıldı
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