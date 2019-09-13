TEM otoyolunda devrilen tanker nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - TEM otoyolu Altınşehir- Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde oksijen yüklü gaz tankerinin devrilmesi E-5 trafiğini de etkiledi. Kazanın etkisiyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu.

TEM otoyolu Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde sabah saatlerinde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM otoyolunda Edirne istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazanın etkisiyle Mahmutbey'de ve E-5'te de trafik yoğunluğu oluştu. Okula ve işe gidecek yolcular kazanın etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı.