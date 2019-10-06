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TEM Otoyolunda feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı

13 dakika önce

TEM Otoyolunda feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralıİSTANBUL - İstanbulİstanbul trafiğinin ana damarlarından birisi olan TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi bir kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolunda feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı

İSTANBUL - İstanbulİstanbul trafiğinin ana damarlarından birisi olan TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi bir kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolunda korkunç kaza

İki kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kaza, saat 01.15 sıralarında TEM Otoyolu, Ataşehir mevkii'nde bulunan bir dinlenme tesisinin önünde meydana geldi. 34 KF 4676 plakalı aracın sürücüsü Hüsnü Bilginç'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içerisinde toplam beş kişinin bulunduğu araç yol kenarındaki yeşil alanı çevreleyen tahta bariyerlere hızla çarptı. Araç sürücüsü Bilginç kazadan hafif yaralı olarak kurtarılırken, eşi Emine Bilginç ve kayınvalidesi Lütfiye Karakuş kaza yerinde can verdi. Kaza esnasında araç içerisinde bulunan sürücü Bilginç'in kızı Kübra Bilginç Karadağ olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak götürülürken 4 yaşındaki oğlu Ertuğrul Karadağ kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı duyan aile yakınları ise olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi.

Yola dağılan otomobil parçaları kazanın boyutunu gösteriyor

Yol kenarındaki yeşil alanı çevreleyen tahta bariyerlere hızla çarpan otomobilin parçaları yola savruldu. Kazanın boyutunu gözler önüne seren parçaları belediye ekiplerinin yoldan kaldırmasıyla dinlenme tesisine giden istikamet trafiğe tekrardan açıldı.

TEM Otoyolunda feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı

TEM Otoyolu, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:38 Kaynak: İHA
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