TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü - Son Dakika

TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü

6 saat önce

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrulup seyir halinde olan Özel Halk Otobüsünün altına girdi.

TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü, System.String[]

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrulup seyir halinde olan Özel Halk Otobüsünün altına girdi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.


TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde meydan gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde park halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet o sırada seyir halinde olan Özel Halk Otobüsünün altına girdi. Motosiklette bulunan 2 kişi otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Motosiklet, Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
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