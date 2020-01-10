TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü - Son Dakika

TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü

6 saat önce

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrulup seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi.

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrulup seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde meydan gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde park halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet o sırada seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Motosiklette bulunan 2 kişi otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(Metin Başar/İHA)

TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü

TEM Otoyolu, Motosiklet, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
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