Tem Otoyolunda Feci Kaza: 4 Araç Birbirine Girdi, 1 Kişi Öldü

TEM Otoyolunda feci kaza: 4 araç birbirine girdi, 1 kişi öldü -TEM otoyolunda 4 araç birbirine girdi; 1 kişi ölü 1 kişi ağır yaralıDÜZCE - Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1'i tır 4 aracın birbirine girdi.

TEM Otoyolunda feci kaza: 4 araç birbirine girdi, 1 kişi öldü

-TEM otoyolunda 4 araç birbirine girdi; 1 kişi ölü 1 kişi ağır yaralı



DÜZCE - Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1'i tır 4 aracın birbirine girdi. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Selçuk D. idaresinde ki 16 SCD 91 plakalı tır aracının lastiği patladı. Yolun sol şeridinde duran tır aracını fark etmeyen Bilal Ç. idaresinde ki 34 FF 1855 plakalı otomobil tır'a arkadan çarptı. Daha sonra kazayı gören Talip E. idaresinde ki 34 JS 0898 plakalı otomobil şerit değiştirirken arkasından gelen Semra P. idaresinde ki 34 BB 7224 plakalı otomobil çarptı.

Araçta sıkıştılar

Kazada tır'a arkadan çarpan içinde bulunan Bilal Çelik ve eşi Zerrin Çelik araçta sıkıştı. Yaralılar Düzce ve Sakarya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldılar. Sürücü Bilal Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Lastiği patlayan tır'da yol kenarına çekilirken, kazaya karışan sürücü Talip E., "Arkamdan gelen araç duramayarak çarptı. Allahtan bizde yaralı yok" diye konuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Seyir Halindeki Araçtan Kendini Atan Kadın Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Lüks Kafede Oturan Müşteriye Muştalı Saldırı! Korkunç Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı

Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti