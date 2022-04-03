TEM OTOYOLUNDA GERİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜ, YARDIMCI OLAN BABASINI EZDİ - Son Dakika
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TEM OTOYOLUNDA GERİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜ, YARDIMCI OLAN BABASINI EZDİ

03.04.2022 07:23
TEM OTOYOLUNDA GERİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜ, YARDIMCI OLAN BABASINI EZDİ

TEM Otoyolu Kaynaşlı gişeleri Ankara-İstanbul yol ayrımında yanlış istikamete giren TIR, geri manevra yapmasına yardımcı olan Niyazi Erdoğan'ı ezdi.

TEM Otoyolu Kaynaşlı gişeleri Ankara- İstanbul yol ayrımında yanlış istikamete giren TIR, geri manevra yapmasına yardımcı olan Niyazi Erdoğan'ı ezdi. Sürücünün babası Niyazi Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 05.30 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerinde meydana geldi. Mola verdikten sonra Ankara istikametine gitmeye çalışan Miktat Erdoğan'ın(45) kullandığı 61 K 8966 plakalı TIR, otoyolda yanlış istikamete giriş yaptı. Yol ayrımından İstanbul istikametine giren Miktat Erdoğan, Bolu Dağı tünel mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu fark ederek, geri manevra yaptı ve gişelerden çıkarak D-100 karayolunu kullanmak istedi. Bu sırada yanında bulunan baba Niyazi Erdoğan (69), geri manevra yapmasına yardımcı olmak için TIR'ın arkasına geçti. Geri manevra yapan sürücü Miktat Erdoğan gişelere dönünce TIR'dan inerek babasının araca binmesini bekledi. Araca gelmeyen babasını arayan sürücü, manevra yaptığı yerde babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Niyazi Erdoğan'ın düşerek TIR'ın tekerlekleri arasına sıkıştığı ve yaklaşık 10 metre boyunca sürüklendikten sonra hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü Miktat Erdoğan, olay yerinde sinir krizi geçirirken güçlükle sakinleştirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, sürücü Miktat Erdoğan gözaltına alındı.

TEM OTOYOLUNDA GERİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜ, YARDIMCI OLAN BABASINI EZDİ
TEM OTOYOLUNDA GERİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜ, YARDIMCI OLAN BABASINI EZDİ
TEM OTOYOLUNDA GERİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜ, YARDIMCI OLAN BABASINI EZDİ
TEM OTOYOLUNDA GERİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜ, YARDIMCI OLAN BABASINI EZDİ
TEM OTOYOLUNDA GERİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜ, YARDIMCI OLAN BABASINI EZDİ
TEM OTOYOLUNDA GERİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜ, YARDIMCI OLAN BABASINI EZDİ
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Niyazi Erdoğan, TEM Otoyolu, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM OTOYOLUNDA GERİ MANEVRA YAPAN SÜRÜCÜ, YARDIMCI OLAN BABASINI EZDİ - Son Dakika


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