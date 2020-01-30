TEM Otoyolunda hafif ticari araç şarampole uçarak alev aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolunda hafif ticari araç şarampole uçarak alev aldı - Son Dakika

TEM Otoyolunda hafif ticari araç şarampole uçarak alev aldı

6 saat önce

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yangın çıktı.

TEM Otoyolunda hafif ticari araç şarampole uçarak alev aldı, System.String[]

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yangın çıktı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk olmak üzere toplamda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Erenler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Z.B. idaresindeki 50 ZC 601 plakalı hafif ticari araç, yağışında etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç taklalar atarak yuvarlandı. Şarampole uçarak ağaçları deviren araçta yangın çıktı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürülürken, kaza esnasında yaralanan sürücü Z.B. ile araçta bulunan S.B. ve çocuklar N.D., S.T. isimli 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk tedavileri sonrasında hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

TEM Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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