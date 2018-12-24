Son Dakika Haberleri: Tem Otoyolunda Hafriyat Kamyonu, Uygulama Yapan Polis Aracına Çarptı

Tem Otoyolunda Hafriyat Kamyonu, Uygulama Yapan Polis Aracına Çarptı

2 saat önce

TEM otoyolunda hafriyat kamyonu, uygulama yapan polis aracına çarptı Kazada bir polis memuru ağır yaralandıİSTANBUL - TEM otoyolunda hafriyat kamyonu, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptı.

TEM otoyolunda hafriyat kamyonu, uygulama yapan polis aracına çarptı
Kazada bir polis memuru ağır yaralandı

İSTANBUL - TEM otoyolunda hafriyat kamyonu, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptı. Kazada hafriyat kamyonu ile bariyer arasına sıkışan polis memuru ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay TEM otoyolu Edirne istikameti Hasdal viyadüğü girişinde yaşandı. 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan 34 A 56546 plakalı trafik polisi aracına, ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucu trafik polisi Servet Aslan, hafriyat kamyonu ile bariyer arasında sıkıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralı polis memurunu sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru Servet Aslan, hastaneye sevk edildi. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgele kumlama çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:53 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
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