Son Dakika Haberleri: TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

TEM otoyolu Kurtköy Kavşağından İstanbul istikametine seyreden İbrahim Keskin yönetimindeki 26 SU 801 plakalı kamyon, saat 00.15 sıralarında önünde seyir halinde olan 34 GGC 68 plakalı kamyona hızla çarptı.

TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
TEM otoyolu Kurtköy Kavşağından İstanbul istikametine seyreden İbrahim Keskin yönetimindeki 26 SU 801 plakalı kamyon, saat 00.15 sıralarında önünde seyir halinde olan 34 GGC 68 plakalı kamyona hızla çarptı. Çarpmanın sonucunda şoför kabininde sıkışan Keskin'i itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

TEM otoyolunda trafik kitlendi

Otoyolda Kurtköy kavşağında İstanbul istikameti yönünde meydana gelen trafik kazasında İbrahim Keskin yönetimindeki kamyon, aynı istikamette önünde seyir halindeki kamyona arkadan hızla çarptı. Çarpmanın sonucunda sürücü kabininde sıkışan Keskin, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İbrahim Keskin, daha sonra Sultanbeyli Devlet Hastanesine götürüldü. Keskin'in arkadan çarptığı kamyon sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucu yola savrulan cam parçaları ve kapanan şeritten dolayı sıkışan trafik, trafik polislerinin kontrolünde akmaya devam etti. Kazaya karışan kamyonların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:53 Kaynak: İHA
İbrahim Keskin, İstanbul, Keskin, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 04:57:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]