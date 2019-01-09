Tem Otoyolunda İşlenen Cinayetin Zanlısı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde TEM otoyolunda işlenen cinayetin zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde TEM otoyolunda işlenen cinayetin zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Saray ilçesine bağlı Beyazköy Mahallesi TEM otoyolunda 13 Aralık 2018'de, Atanur Ayberk'in cansız bedeni bulundu. Ayberk'in öldürülmeden önce dövüldüğü, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi. Cinayetin ardından harekete geçen Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel ekipler geniş kapsamlı araştırma başlattı.



Jandarma cinayeti kısa sürede çözdü



Cinayetin hemen ardından harekete geçen özel jandarma ekipleri öldürülen Atanur Ayberk'in GSM sinyalleriyle Çorlu ilçesinde yaşayan Murat D.'nin GSM sinyallerinin aynı noktadan geldiğini tespit etti. Murat D.'yi takibe alan ekipler, şüpheli Murat D.'nin otomobilini cinayetin ardından Lüleburgaz ilçesinde bir petrol istasyonunda temizlendiği kamera görüntülerine ulaştı. Otomobilde yapılan incelemede Atanur Ayberk'in kan izlerine rastlandı.



Susma hakkını kullandı



Atanur Ayberk'in aynı zamanda yakını olduğu iddia edilen Murat D. jandarma ekiplerinin cinayet soruşturmasını derinleştirmesi üzerine daha fazla kaçamayacağını anlayıp avukatıyla birlikte Çorlu ilçesinde güvelik güçlerine teslim oldu. Soruşturmanın yürütüldüğü Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen Murat D. savcılıktaki ifadesinde susma hakkını kullandı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Murat D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Jandarma ekipleri mahkemede susma hakkını kullanan Murat D.'nin cinayeti yalnız işlememiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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