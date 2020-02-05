TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı. Kazada 1 sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı. Kazada 1 sürücü ağır yaralandı
6 saat önce
TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı. Kazada 1 sürücü ağır yaralandı - İSTANBUL
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