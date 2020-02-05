TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı. Kazada 1 sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı. Kazada 1 sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı. Kazada 1 sürücü ağır yaralandı

6 saat önce

TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı.

TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı. Kazada 1 sürücü ağır yaralandı, System.String[]

TEM otoyolunda kamyonla kamyonet çarpıştı. Kazada 1 sürücü ağır yaralandı - İSTANBUL

TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
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