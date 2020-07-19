TEM otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolu Silivri gişeler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza, TEM Otoyolu Silivri gişelerden yaklaşık 200 metre ilerde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zekai D. yönetimindeki özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Bariyerlere çarparak ters duran aracın içerisinde bulunan Zekai D. (44), Döndü D. (45) ve Buğra D. (17) yaralandı. Araçta bulunan 21 yaşındaki Şevval D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Buğra D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL