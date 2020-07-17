TEM Otoyolunda kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolunda kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Anadolu TEM Otoyolu Hendek ilçesi mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 JM 019 plakalı Murat Arıkan idaresindeki otomobil otoyol üzerinde arıza yaptı. Arıza yapan aracı çekmek için olay yerine İ.A. idaresindeki 81 FE 161 plakalı oto kurtarıcı geldi. Bu esnada 16 JM 019 plakalı otomobilinin çekilmesi için otoyol üzerinde bekleyen Murat Arıkan'a, Nefes Rüzgar Efe idaresindeki 34 LR 8499 plakalı araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan araca ise aynı istikamette seyir halinde olan Y.T. idaresindeki 34 CDY 474 plakalı cip çarptı.


16 JM 019 plakalı otomobil sürücüsü Murat Arıkan hayatını kaybederken, çekici sürücüsü İ.A. ise yaralandı. Meydana gelen kaza sonrası 34 LR 8499 plakalı aracından inen Nefes Rüzgar Efe'ye de plakası henüz öğrenilemeyen tır çarparak olay yerinden kaçtı. Tırın çarptığı Rüzgar Efe'de olay yerinde hayatını kaybederken, kayıplara karışan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.


Sürücü Murat Arıkan ve Nefes Rüzgar Efe isimli 2 kişinin hayatını kaybettiği, İ.A., M.T., M.İ.D., Y.T. ve ismi henüz öğrenilemeyen toplam 5 kişinin ise yaralandı kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

TEM Otoyolu, Sakarya, EFE, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolunda kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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