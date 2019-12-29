TEM Otoyolunda kaza yapan cip bariyerlere girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM Otoyolunda kaza yapan cip bariyerlere girdi - Son Dakika

TEM Otoyolunda kaza yapan cip bariyerlere girdi

6 saat önce

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere giren cipteki 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere giren cipteki 3 kişi yaralandı. Bariyerlerin kullanılamaz hale getirdiği cip hurda yığına döndü.

Kaza 05.00'da TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Aksaray yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UPF 93 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle cip içinde bulunan 3 kişi sıkışarak yardım bekledi.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler cip içinde sıkışan 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarındaki bariyere giren cip kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri zarar gören aracı çıkardı. Bariyerler ise başka bir kazanın yaşanmaması için motorlu testere ile kesildi. Cip daha sonra çekici ile götürüldü. Bir süre boyunca kapalı olan yol tekrar trafiğe açıldı.

(Davut Has/İHA)

TEM Otoyolunda kaza yapan cip bariyerlere girdi

TEM Otoyolu, Bağcılar, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
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