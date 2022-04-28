TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu - Son Dakika
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TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu

28.04.2022 04:36

TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu Kaza yapan aracın içinde kimse bulunamadı İstanbul İkitelli TEM otoyolu Edirne istikametinde bir araç kontrolden çıkarak su kanalına uçtu.

TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu

Kaza yapan aracın içinde kimse bulunamadı

İSTANBUL - İstanbul İkitelli TEM otoyolu Edirne istikametinde bir araç kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kaza yapan aracın içinde kimse bulunamadı.

Kaza, İkitelli TEM otoyolu Edirne istikametinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan 06 DMR 34 plakalı otomobil kontrolden çıkarak otoyol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Otoyoldan geçmekte olan vatandaşlar kazayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede araç içinde kimseyi bulmadı. Kontrolünü kaybederek bariyerlerden aşıp su kanalına uçan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kaza yerinde kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu
TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu
TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu
TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu

YORUMLAR
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TEM Otoyolu, İkitelli, Kaza, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM otoyolunda kontrolü kaybeden sürücü su kanalına uçtu - Son Dakika
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