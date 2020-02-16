TEM Otoyolunda korkunç kaza: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolunda korkunç kaza: 2 ölü - Son Dakika

TEM Otoyolunda korkunç kaza: 2 ölü

1 saat önce

TEM otoyolu, Orhanlı mevkinde meydana gelen kazada iki kişi feci şekilde can verdi.

TEM Otoyolunda korkunç kaza: 2 ölü, System.String[]

TEM otoyolu, Orhanlı mevkinde meydana gelen kazada iki kişi feci şekilde can verdi. Gecenin son saatlerine doğru meydana gelen kaza sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi.


Önce bariyerlere çarptı ardından kafa kafaya çarpıştı


Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu, Tuzla ilçesi, Orhanlı mevkinde meydana geldi. İçerisinde 1996 doğumlu Hüseyin Özkan ve Evren Yılmaz'ın bulunduğu 70 EL 209 plakalı kırmızı renkli otomobil suratlı bir şekilde Ankara istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere hızlı bir şekilde çarptıktan sonra yolda dönerek sol bariyerle yöneldi bu esnada içerisinde bir tek sürücüsünün bulunduğu belirlenen 41 AEH 367 plakalı beyaz otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçtan fırlayan Özkan ve Yılmaz can verirken beyaz otomobildeki sürücü hafif şekilde yaralandı.


Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı


Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Polisler kazanın olduğu noktayı güvenlik şeridine alırken trafik ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için trafiğin kontrollü olarak akmasını sağladı. İtfaiye ekipleri ise hurdaya dönen kırmızı otomobil ile ön tarafı büyük hasar alan beyaz otomobilde bir süre çalışma yaparak olası bir patlama ve yangın tehlikesini ortadan kaldırdı. Sağlık ekipleri ise hafif şekilde yaralanan beyaz aracın sürücüsüne olay yerinde müdahale ederken, kaza yerinde yaşamını yitiren 24 yaşındaki Özkan ve Yılmaz için yapabilecek bir şey kalmamıştı. Yaşamını yitiren Özkan ve Yılmaz'ın cansız bedenleri Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.TEM Otoyolunda ise trafik, trafik ekiplerinin çalışmaları, cenazelerin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından tekrardan normale döndü. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Orhanlı, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun hastanede ifadesi alınıyor
Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 08:28:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM Otoyolunda korkunç kaza: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]